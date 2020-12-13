Kızılay’dan kısıtlamadakilere gıda yardımı

Türk Kızılayı Şırnak Şubesi, koronavirüs salgınında evlerinden çıkamayan vatandaşları ziyaret edip, yardım götürüyor. Salgından önce şubeden dağıtılan yardımları, kendi araçlarıyla vatandaşların kapılarına kadar götüren Kızılay yetkili ve gönüllüleri merkeze bağlı köyler ve ilçelere de haftanın belirli günlerinde yardımları ulaştırıyor. Türk Kızılayı Şırnak Şube yüzden fazla gönüllüsü ile pandemi sürecinin başladığı ilk günden beri sahada vatandaşların yardımına koşuyor.

Pandemiden önce Kızılay Şubesinden dağıtılan yardımlar pandeminin başlaması ile beraber sosyal mesafelerin korunamayacağı düşüncesiyle vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Bu şekilde şuana kadar 3 bin aileye gıda yardımı, 4 bin kutu kavurmanın yanında elbise ve hijyen paketi dağıtan Kızılay Şırnak Şubesi, 4 Ocak 2021'e kadar 2 bin aileye daha ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 2 haftadır haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresinde yüzden fazla Kızılay yetkilisi ve gönüllüsü Şırnak Merkez, Merkeze bağlı köyler ve ilçelerde sürekli olarak yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini belirten Kızılay Başkanı Muhittin Benek; "Kızılay Şırnak Şubesi olarak amacımız Türkiye'nin merhamet elini binlerce insanımıza ulaştırmak. Bu kapsamda ilimiz genelinde pandemi sürecinde ocak ayına kadar 2 bin ailemize ulaşmak. Bunun yanında pandemi sürecinin başladığı zamandan şuana kadar yaklaşık 3 bin vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. Vatandaşlarımıza gıda yardımının yanında 4 bin kavurma, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elbise ve hijyen malzemeleri yardımında bulunduk. Pandemi sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kızılay Gönüllüsü Nazlı Altürk; "Kızılay olarak biz zaten sürekli olarak sahadayız. Genç Kızılay olarak, kadın Kızılay olarak gönüllülerimiz ve üyelerimiz ile sahadayız. Ama özellikle bu pandemi sürecinde 4 Ocak'a kadar bir kısıtlama yapıldı. 30 yaş altı ile 65 yaş üstü olanlar belli saatlerde çıkabiliyorlar. Bizde Kızılay'ımızın şefkat elli ile 65 yaş olan ve evden çıkamayan yaşlı büyüklerimizi sevgimiz ile beraber ihtiyaçları kapsamında evlerine tek tek ziyaretlerde bulunuyoruz. İhtiyaçlarını tespit ediyoruz. Hem gençler olarak yanlarında bulunmaya çalışıyoruz. Hemde maddi ve manevi olarak yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Kızılay olarak da bu süreçte sürekli yanlarında bulunmaya devam edeceğiz ve onları yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Rezan Birlik; "Ülkemiz son bir yılda çeşitli doğal affetlere ve halen devam etmekte olan Kovid salgınına maruz kaldı. Ülkemizin değişik yerlerinde olduğu gibi Şırnak Kızılay Şubesi olarakta ihtiyaç sahibi ailelerimiz tespit edip onlara gerekli her türlü yardımları Kızılay Genç Gönüllülerimiz, Kadın Kollarımızla beraber Kızılay'ımızın şefkat elini sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar evimizin, ülkemizin bereketidir. Bunların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüzlerce gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla Kızılay'ımızın şefkat elini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz." açıklamasında bulundu.