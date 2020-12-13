Kızılay’ın genç gönüllüleri Kovid-19 kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay'nın Şişli Şubesi Genç Kızılay Tim-34 gönüllü grubu üyesi Emin Abdullah Güzeller, Muhammed Alibol, Betül Çelebi, Melika Serpil, İremnur Taşçıoğlu ve Büşra Karagöz ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlara yardım için yollara düştüler. 5 gruba ayrılarak Şişlideki 5 ortak noktasında sokak hayvanları için 60 kilogram mama ve su kabları ile aç kalan sokak hayvanlarının yardımına koştular. Sokak kısıtlamasından dolayı nsanların dışarıya çıkamaması ve hayvanları besleyememesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlatan gönüllü genç Kızılay Tim-34 grubu gönüllüleri belli noktalara mama ve su bıraktılar. Gönüllülerin bu faaliyetlerine sokak hayvanlarıda sevgi gösterisinde bulunarak teşekkür etti.

Sokak kısıtlaması ve insanların dışarıya çıkamaması nedeniyle yardıma muhtaç olan sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Şişli Genç Kızılay gönüllüsü Emin Abdullah Güzeller, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle haftasonları sokak kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Bu sırada da sokakta yaşayan hayvanlar insanların kendilerini besleyememesi nedeniyle aç kalıyorlar. Bizde gönüllü gençler olarak ilçedeki merkezi noktalarda ve parklarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için hem mama hem de su kabı bırakıyoruz. Sert geçmesi beklenen kış mevsiminde sokak hayvanlarının unutulmaması ve belirli köşelere mama ve su kabı bırakılması gerekir. Sosyal medya hesabımızla (genckizilay34s) ile bir çok sokak hayvanına ulaşmak istiyoruz. Kış boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışmamızı sürdüreceğiz. Hayvanseverlerinde bu sosyal medya hesabından yardımlarını bekliyoruz." dedi

Şişli Genç Kızılay gönüllüleri Tim-34 grubu olarak insanların gönlüne dokundukları gibi hayvanlara da yardım ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.