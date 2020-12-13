Kocaeli’nde, 209 kişiye sokağa çıkma cezası

Koronavirüs salgınının, yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra getirilen kısıtlamalar doğrultusunda, hafta sonları yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Cuma akşamı saat 21.00'den başlayan ve Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam eden yasaklarda ise güvenlik güçleri sürekli denetimlerde bulunuyor. Kocaeli'nde yasağın ilk günü yapılan denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 8, maske takma kuralına uymayan 47 kişiye ve 1 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi ve 2 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 11 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 209 kişi ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 8 işyerine olmak üzere, toplam 289 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 2 araç denetlendi.