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Kontrol noktasında şüphelenip durdurdular! Üzerinden bir poşet uyuşturucu çıktı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphe üzerine durdurdukları bir uyuşturucu satıcısını 200.98 gram uyuşturucu madde Metamfetamin ile suçüstü yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:04 ABONE OL
Kontrol noktasında şüphelenip durdurdular! Üzerinden bir poşet uyuşturucu çıktı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Harbiye'de bulunan uygulama noktasında Filistin uyruklu Mustafa A. isimli bir şüpheliyi durdurdu.

Polisler, şüphelinin yanında bulunan poşeti kontrol etti. Poşetten 200.98 gram "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa A.'nın üzerinde bulunan ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonuna ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 lira, 75 euro, 251 dolar ve iki dinar nakit paraya da el konuldu.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kontrol noktasında şüphelenip durdurdular! Üzerinden bir poşet uyuşturucu çıktı
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