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Kuaför ve berberler açık mı? , kaçta kapanıyor?

Kuaför ve berberler açık mı? Koronavirüs salgınında yaşanan artış tedbirleri ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda alınan yeni tedbirleri canlı yayında açıkladı. Bu kapsamda yurt genelinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri ise bu noktada merak konusu oldu. Peki, Genelgesine göre, Kuaför ve berberler açık mı? , kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:55 ABONE OL
Kuaför ve berberler açık mı? Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuaför ve berberler çalışma saatleri: Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği canlı yayında yeni yasak ve kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bu kısıtlamalarda ise kuaför ve berberlerin çalışma saatleri de yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı iki günü de kapsıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre, Kuaför ve berberler açık mı? Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecekler.

BERBERLER VE KUAFÖRLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Normal şartlarda Cumartesi günleri açık olan berberler ve kuaförler sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu süreçte hizmet vermiyor.

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Kuaför ve berberler açık mı? Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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