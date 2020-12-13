Kuaför ve berberler çalışma saatleri: Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği canlı yayında yeni yasak ve kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bu kısıtlamalarda ise kuaför ve berberlerin çalışma saatleri de yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı iki günü de kapsıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre, Kuaför ve berberler açık mı? Kuaförler ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecekler.

BERBERLER VE KUAFÖRLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Normal şartlarda Cumartesi günleri açık olan berberler ve kuaförler sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu süreçte hizmet vermiyor.