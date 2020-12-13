Liseli gencin konservatuar hayaline destek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Lisede okuyan ve hayali konservatuvar bölümü olan Zafer Basan'ın gitar talebine AK Partili Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu yanıt verdi.

Yüksekova'ya bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesinde Lise son sınıf öğrencisi olan Zafer Basan uzun bir süredir hayalini kurduğu konservatuvar bölümü için yetenek alanında kendisini geliştirmek için hazırlanıyordu.

"GENÇLERE UMUT OLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyüksu; "Esendere Çok Programlı Lisesin de eğitim gören Zafer Basan öğrencimizin hayali konservatuvar bölümünü kazanmak. Bunun için kendisinin kısıtlı imkanlar dahilinde olağan üstü bir çaba ve emek veriyordu.Bizlerden bir talebi oldu.Bizde hiç zaman kaybetmeden konservatuvar hedefi olan lise öğrencisi Zafer Basan'ı makamımıza davet ederek kendisine gitar hediye ettik. Bizler gençlerin geleceğine "Umut olmaya devam edecegiz. Yeter ki okuyup ülkemizin geleceğine katkı sunsunlar. Başkan Büyüksu belediye olarak bütün öğrencilerimizin her türlü imkanlarını temin etmek için bütün şartlarla yanlarında olduklarını belirtti.

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