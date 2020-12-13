Minik Elif için yardım kampanyası başlatılacak

Batman merkeze bağlı Kanatlı köyünde yaşayan Tenha ailesi 'SMA hastalığına yakalanan 9 aylık çocuğunun ilaç tedavisi için yardım çağrısında bulundu.

SMA Hastası 9 aylık Elif'in annesi Nergis ve babası Enes Tenha, çocuklarının tedavisi için destek olunması amacıyla Batman Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

SMA hastalığının sinir sistemi ve iskelet kas sistemini etkileyen bir hastalık olduğunu, tedavi için yaklaşık 2.4 milyon dolar masrafla yurt dışında gerçekleşebileceğini hatırlatan Tenha ailesi, durumlarını Vali Şahin'e iletti. Valimiz Şahin, minik Elif'in tedavisi için yardım kampanyası düzenlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı nezdinde başvuruların yapılması için gerekli talimatın verileceğini ve alınacak izinden sonra kampanya başlatılacağını belirtti. Görüşmenin ardından Vali Şahin'e teşekkür eden anne Nergis Tenha, "Çocuğumuzun tedavisi için bizlere gösterdiği ilgi ve Elif kızımıza nefes olma gayretinden dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun, inşallah hep birlikte başaracağız " dedi.