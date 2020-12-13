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’den ile ilgili son dakika açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

ile ilgili son dakika haberleri binlerce asker adayı tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış pek çok tedbiri de beraberinde getirdi. Bu noktada, vatani görevlerini yapacak olan asker adayları, sevk tarihlerle ilgili ’ndan gelecek açıklamayı bekliyordu. sevk tarihleri ile ilgili açıklamasında ertelenen tarihleri ve yeni tarihleri duyurdu. Buna göre, Askerlik sevk tarihleri ne zamana ertelendi? Aralık ayı askerlik sevkleri ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:35 ABONE OL
MSB’den askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte, askerlik sevk tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MSB tarafından yapılan açıklamanın ardından, önümüzdeki günlerde MSB bünyesine katılarak Askerlik görevini yerine getirecek olan kişiler 'askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?' sorusunu araştırmaya başladı. MSB sevk tarihleri ile ilgili açıklamasında ertelenen tarihleri ve yeni tarihleri duyurdu. İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması…

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte o açıklama;

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.

Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde alınacaklar.

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MSB’den askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?
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