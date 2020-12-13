MSB’den askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması: Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte, askerlik sevk tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MSB tarafından yapılan açıklamanın ardından, önümüzdeki günlerde MSB bünyesine katılarak Askerlik görevini yerine getirecek olan kişiler 'askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?' sorusunu araştırmaya başladı. MSB sevk tarihleri ile ilgili açıklamasında ertelenen tarihleri ve yeni tarihleri duyurdu. İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması…
Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
İşte o açıklama;
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?
MSB'den yapılan açıklama şöyle: Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.
Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde alınacaklar.