O şehirde şoke eden görüntüler... Mum ışığında kumar oynarken yakalandılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde elektriklerin kesik olmasına rağmen bir kahvehanede mum ışığında kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Ekipler hiç zaman kaybetmeden kahvehaneye baskın düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kimi mum ışığında kimi ise cep telefonlarından ışığından yararlanarak kumar oynayan kişiler suçüstü yakalandı. Ekipler 32 kişiye 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan' toplam 100 bin 800 lira ceza yazıldı. Kumar oynatılan iş yeri de mühürlendi. Baskından bir süre sonra kesik elektrik geldi.

Kumar oynayan ve oynatan 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza

Güvenlik kameraları dikkat çekti! Gecekondudan kumar yuvası çıktı