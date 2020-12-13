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O şehirde şoke eden görüntüler... Mum ışığında kumar oynarken yakalandılar

’da koronavirüs tedbirlere uymayan ve elektrik kesik olduğu için mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:17 Son Güncelleme: 13.12.2020 11:47 ABONE OL
O şehirde şoke eden görüntüler... Mum ışığında kumar oynarken yakalandılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde elektriklerin kesik olmasına rağmen bir kahvehanede mum ışığında kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Ekipler hiç zaman kaybetmeden kahvehaneye baskın düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kimi mum ışığında kimi ise cep telefonlarından ışığından yararlanarak kumar oynayan kişiler suçüstü yakalandı. Ekipler 32 kişiye 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan' toplam 100 bin 800 lira ceza yazıldı. Kumar oynatılan iş yeri de mühürlendi. Baskından bir süre sonra kesik elektrik geldi.

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O şehirde şoke eden görüntüler... Mum ışığında kumar oynarken yakalandılar
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