O katile ağır müebbet

İzmir'de eski eşi 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'u sokak ortasında darp ettikten sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Çevik'e (22) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanığın savunmasında, "Yaptığının bedelini ödedi" şeklindeki beyanı dikkate alınarak işlemiş suçtan dolayı pişmanlık duymadığı için indirim uygulanmadı. Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Sedef Akaydın "Elbette ki bu karar toplum vicdanına kanuna ve hukuka uygun bir karardır ancak ailenin 'neden benim kızım öldürüldü?' soruları devam etmektedir" dedi.