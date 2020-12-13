PKK'nın kış üslenmesine darbe! Terör örgütüne ait Barınak/Sığınaklar imha edildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, Siirt Baykan ilçesi, Kalemis (Tandır) Dağı Bölgesi'nde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, Siirt İl J.K.lığınca "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed DEMİR 2020-173 Operasyonu" yapıldı.

Söz konusu bölgede, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), Komando ve Güvenlik Korucuları ile birlikte yapılan arama faaliyeti sonucunda; BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 barınak, 1 Sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Barınak ve Sığınaklar kullanılamaz hale getirilerek, olay mahallinde imha edildiği öğrenildi.