Protein temelli yerli aşıda sona doğru

TürkiyeSağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ile 15 kişilik ekibi, sürdürdüğü koronavirüs aşı çalışmasında sona geldi. Transient Bitki Ekspresyon Sistemi kullanarak, yeni nesil aşı çalışmalarını gerçekleştiren Mammedov, bir tür tütün bitkisi olan Nicotiana Benthamiana'nın, iklim odasında 22-24 derecede yüzde 50-60 nem seviyesinde özel formülasyon içeren gübrelerle yetiştirilerek belli büyüklüğe ulaşmasını sağladı. Bitkiye yeniden düzenleme yapılıp, bitki yaprağının içine solüsyon verilerek yapraklarından protein ürettiklerini belirten Mammedov, 5 aşı çeşidi ürettiklerini aktardı. Yeşil yaprakları bitkilerden alınan genleri aşı olarak ürettiklerini kaydeden Mammedov, "3 aşı adayı hayvanlar üzerinde test edildi. Çok güzel sonuçlar aldık. Yüksek miktarda antikor ürettiğini kanıtladık. Bunlar aktif antikorlardır. Şimdi bu aşamayı bitirdik, insanlar üzerinde teste çıkabiliriz" dedi. Ürettikleri aşının, protein temelli olduğunun altını çizen Mammedov, "Bu aşıların diğer aşılara göre avantajları vardır. Güvenilirdir, proteindir. İnsan vücuduna verilen dozları kontrol edebiliriz. Çin aşısı, inaktif edilmiş aşıdır. Bizim aşımızdan farklı bir aşıdır. Bizim ürettiğimiz aşılarda bakteri, virüs yoktur" dedi. İHA