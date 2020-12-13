Raul ve Ronaldo Karabük’te!

Karabük Yenice'de, 48 yaşındaki esnaf Hamdi Bağbaşı, çocuklarına beğendiği futbolcular olan Raul ve Ronaldo'nun adını verdi. Real Madrid taraftarı olan Bağbaşı, bir çocuğuna Real Madrid'in efsanesi İspanyol oyuncu Raul Gonzalez'den ötürü "Deniz Raul Ege" (12) ismini verirken diğerine ise ve Real Madrid'de Raul'den sonra 7 numaralı formayı giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan ötürü de "Ronaldo Ata" (4) ismini verdi. Türkiye'den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Bağbaşı, "Eşimin bir tepkisi olmadı" şeklinde konuştu. Deniz Raul Ege Bağbaşı ise "Ben ismimi seviyorum. Bazı kişiler 'Raul' diye hitap edince hoşuma gidiyor. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Real Madrid ya da Paris Saint Germain'de oynamak istiyorum" dedi. İHA