Sabah Namazının Önemi ve Faziletleri - Sabah Namazı İle İlgili Hadisler

Müslüman âlemi için beş vakit namaz kılmak farz olarak buyurulmuştur. İslam dinine inananlar için en önemli ibadetlerden birisi namaz kılmaktadır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları arasında en zahmetli olanı sabah namazıdır. Sabahın erken saatlerinde uykudan vazgeçerek sabah namazı kılmanın faziletleri ve önemi oldukça büyüktür. Sabah namazı ile ilgili hadis kaynaklarında da çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ''Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın C.C koruması altındadır'' bildirmiştir. İşte sabah namazının önemi ve faziletleri…

SABAH NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Hadis kaynaklarında sabah namazı kılmanın önemi ile ilgili pekçok bilgi yer almıştır. Günün en bereketli anından ve Rabbimizin korumasından mahrum kalmamak için sabah namazı müminlere sunulan en güzel fırsattır. Geçerli ya da geçersiz çeşitli mazeretlerle diğer farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte sabah namazına kalkma alışkanlığını edinmek için gayret göstermek her Müslüman'ın kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktıklarında üşengeç davranan ve ibadetlerine riya karıştıran münafıklardan (Nisa, 4/142.) müminleri ayırt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazıdır.

SABAH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

"Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)