Salepler Başkandan

Cuma günü saat 21.00 de başlayıp Pazartesi sabahı saat 05.00 de sona erecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çeşitli kamu personeli ve kapsam dışında bulunan esnaflar Bartın'da unutulmadı. Belediye Başkanı Cemal Akın görevi başında olan kamu personeli ile esnafları tek tek ziyaret ederek onlara başarılar dilerken, havanın soğuk olması nedeniyle eli ile salep dağıtımı yaptı. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşacaklarını belirten Başkan Akın, "Zor bir süreçten geçiyoruz. maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere alınan tüm önlemlere birlik ve beraberlik içinde uymalıyız. Alınan tüm önlemler bu virüs yayılma hızını azaltmak ve o özlediğimiz günlere daha kısa sürede ulaşmak için. Lütfen kurallara uyalım" dedi.