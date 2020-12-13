Salgın içinde salgın olmaması için çocukluk çağı aşıları ertelenemez

İçinde bulunduğumuz Covid 19 salgını hepimizi derinden etkiliyor. Unutulmaması gereken noktalardan biri kronik hastalığı olan ya da kemoterapi gören çocuklar. Diğeri ise aşılarla kurtulduğumuz boğmaca, suçiçeği, kızamık gibi hastalıkların aşılanmayı bırakırsak tekrar geri dönebileceği… Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, konuyla ilgili bilgiler verdi…

Özellikle kronik hastalığı olan çocuklar başta olmak üzere bütün çocuklar bu virüsü kapabilir. Fakat bu virüs dışında yüzyıllardan beri insanların başına bela olmuş, aşılarla kurtulduğumuz boğmaca, suçiçeği, kabakulak, menenjit, tetanos, difteri gibi hastalıklar da hala yeryüzünde var. Ve aşılanmayı bırakırsak yeniden salgın yapabileceğini unutmamak gerekir.

Bu çocuk hastalıkları salgınları, bu sefer çocuklar için tehlikeli olabilir. Örneğin ilk 6 ay içinde yapılması gereken boğmaca aşısı, sonraki zamanlarda kızamık aşısı enfeksiyonları çok tehlikeli salgınlara sebep olabilir. Tabii ki 'Evde Kalmalıyız' ancak aşı sisteminin de durmaması gerektiğini unutmamalıyız.

AŞILAR ERTELENEMEZ

Burada yapılması gereken en önemli şey; doktorunuzla irtibata geçip sizin ve çocuğunuz için en uygun formülü bularak aşıların yapılmasını sağlamak.

Ailelerin ihtiyaçlarına uygun olarak bu aşılama sistemi evlere giderek de yapılabiliyor. Çünkü aşıların hiçbiri ertelenemez ve zamanında yapılması gerekir.

Salgın nedeniyle ebeveynler çocuklarını dışarı çıkartmaya korkuyorlar. Ancak özellikle kemoterapi alan ya da doğuştan bağışıklık eksikliği olan hasta çocukların, kronik solunum yolu hastalığı olan çocukların takipten çıkmamaları gerekir. Panik nedeniyle oluşabilecek ihmaller bu çocuklarda geri dönüşümsüz zararlar verebilir. Örneğin diyaliz ihtiyacı olan bir çocuk bu dönemde diyalizsiz; kemoterapi alan bir çocuk kemoterapisiz kalmamalıdır.

ÇOCUĞUNUZU ÖPMEYİN

Çalışan ebeveynler işten eve geldiğinde nelere dikkat etmeli?

• Eve girmeden önce anahtar, para, cüzdan, kredi kartı gibi bulaşmanın olabileceği malzemeler bir çantaya koyulmalı ve en az iki-üç saat evin içine sokulmamalı.

• Ayakkabılar kapı dışında bırakılıp içeri girilmeli.

• Kıyafetler değiştirilip mümkünse günlük ortamdan uzak tutulmalı. Kıyafetler 2-3 saat kadar kapının ağızındaki askıda kalabilir.

• Alışveriş torbaları evin girişinde iki üç saat kadar tutulduktan sonra içeri alınmalı.

• Yıkanabilecek kutulu, paketli gıdalar sabunlu suyla yıkandıktan sonra buzdolabına konulmalı.

• Pişirmeden yenen gıdalara dikkat edilmeli ve temizliğinden emin olunmalı.

• Eve geldikten sonra üstümüzü kapıda değiştirip ellerimizi dezenfekte ettikten sonra elimizi yüzümüzü 20 saniye kadar sabun ve suyla yıkamamız gerekir.

• Çocuklar ve yaşlılar öpülmemeli.

• Evler mutlaka havalandırılmalı.