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Salgın sorumsuzlarına ceza yağdı: 260 bin TL

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.12.2020 ABONE OL
Salgın sorumsuzlarına ceza yağdı: 260 bin TL
İSTANBUL Polisi, Kağıthane'de maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı 1'i internet kafe, 1'i play station merkezi, 2'si kafe, 1'i çay evi ve 2'si kıraathane olmak üzere 7 adreste denetim yaptı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 63 kişiye 200 bin 340 lira ceza kesildi. Başka bir kıraathanede ise yine yasa dışı kumar oynayan ve suçüstü yakalanan 4 kişiye aynı gerekçeyle 12 bin 720 lira idari para cezası kesildi. Ümraniye'de bir adreste sanal tombala oynayan 11 kişiye 48 bin 455 lira idari para cezası kesildi. Beşiktaş'ta ise takside yolculuk yapan ve maske takmayan 2 turiste polis ekipleri, maske verdi. Pasaport kontrolleri de yapılan turistlere para cezası kesildi.
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Salgın sorumsuzlarına ceza yağdı: 260 bin TL
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