Şanlıurfa'da darp iddiasına 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde bir grubun saldırısına uğrayan Bozan M, başından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.

Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi Küme Evleri Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, Bozan M'yi aralarına alarak darp etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Bozan M, başına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Polisin 4 şüpheliyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.