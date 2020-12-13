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’da ev sahibi kiracı kavgasında 2 polis bıçaklandı

’nın Eyyübiye ilçesinde  ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:40 ABONE OL
Şanlıurfa’da ev sahibi kiracı kavgasında 2 polis bıçaklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kiracılar ile ev sahipleri arasında evi boşaltma tartışması çıktı.

Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine giden ve kavgaya müdahale eden 2 polisin kiracılar tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. Yaralı polisler, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da ev sahibi kiracı kavgasında 2 polis bıçaklandı
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