Şehirler arası seyahat yasağı hakkında gelişmeler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tamamen kısıtlama kararı alınmış ve kısıtlamanın uygulandığı süreçte vatandaşların il dışına çıkması yasaklanmıştı. Ancak sokağa çıkma yasağı saatleri dışında herhangi bir seyahat yasağı bulunmuyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte tüm detaylar…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ? ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?
Bu hafta gerçekleşecek kabine toplantısı için adeta nefesler tutuldu. Ülkemizde vakaların artış göstermesiyle beraber kısıtlama kararları peş peşe gelirken sokağa çıkma saatleri dışında il dışına çıkmanın serbest olduğu biliniyordu. Öte yandan gerçekleşecek toplantıda yeni kısıtlama kararları alınıp alınmayacağı merak edilirken şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? sorusuna ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,