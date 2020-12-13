Şehirler arası seyahat yasağı hakkında gelişmeler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tamamen kısıtlama kararı alınmış ve kısıtlamanın uygulandığı süreçte vatandaşların il dışına çıkması yasaklanmıştı. Ancak sokağa çıkma yasağı saatleri dışında herhangi bir seyahat yasağı bulunmuyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte tüm detaylar…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ? ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Bu hafta gerçekleşecek kabine toplantısı için adeta nefesler tutuldu. Ülkemizde vakaların artış göstermesiyle beraber kısıtlama kararları peş peşe gelirken sokağa çıkma saatleri dışında il dışına çıkmanın serbest olduğu biliniyordu. Öte yandan gerçekleşecek toplantıda yeni kısıtlama kararları alınıp alınmayacağı merak edilirken şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? sorusuna ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor…