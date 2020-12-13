Son dakika gelişmeler… Cuma gününün gelmesiyle beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasından önce şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar da araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere Cuma akşamı başlayacak kısıtlama 56 saat boyunca devam edecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan son genelgede kısıtlama saatlerinin dışında il dışına çıkma yasağının olmadığı ifade edilmişti. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte tüm detaylar…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ? HAFTA SONU İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?
Yayımlanan son genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatleri haricinde il dışına çıkılmasının yasak olduğunu ifade eden bir madde yer almazken vatandaşlar bu kapsamda şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
**Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.