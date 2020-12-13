İSTANBUL'DAbir markette kız çocuğunu taciz eden Ali Ö. (47) tutuklandı. Esenler'de bir markette 11 yaşında kız çocuğunu taciz eden Ali Ö. (47) Bayrampaşa Otogarı'nda yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ali Ö. adliyeye sevk edildi. Hakim karşına çıkarılan şüpheli Ali Ö. "Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım. Serbest bırakılmamı talep ederim" diyerek kendini savundu. Şüpheli Ali Ö. "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" tutuklandıSABAH