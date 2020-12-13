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Silahla soyguna girdi! Böyle kaçmak zorunda kaldı! 10 dakikada yakaladılar

'da bir süpermarkete giren silahlı ve maskeli soyguncu, market çalışanlarının çabasıyla soygunu gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı. Soruşturma başlatan ve ilçe giriş çıkışlarını kapatarak "Dar Alan" çalışması yapan Polisleri, silahlı soyguncuyu 10 dakikalık kısa bir sürede silahıyla birlikte yakaladı. Süpermarkette yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:09 ABONE OL
Silahla soyguna girdi! Böyle kaçmak zorunda kaldı! 10 dakikada yakaladılar

İstanbul Kağıthane'de silahlı ve maskeli soyguncu I.M., geçtiğimiz ‪Cuma akşamı saat 19.40‬ sıralarında bir süpermarkete girdi. Nurtepe Mahallesi'ndeki iş yerini kapatmaya hazırlanan süpermarket çalışanları Y.Ş. ve B.Ö. karşılarında buldukları silahlı soyguncuya karşı direndi ve hemen "Panik Butonu" ile polislere haber verdi. Y.Ş. adlı kadın çalışanın çığlıklar atması üzerine paniğe kapılan ve hemen kaçmaya başlayan maskeli-silahlı soyguncu, kaçarken diğer süpermarket çalışanı B.O.'nun kafasına silah dayadı ve soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

"DAR ALAN" ÇALIŞMASIYLA SUÇÜSTÜ

Süpermarkette yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ilçenin giriş ve çıkışlarını kapattı. "Dar Alan" çalışması yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheliyi 10 dakikalık kısa bir süre içerisinde yakaladı. Şüphelinin soygun girişiminde elinde olan silah da ele geçirildi ve detaylı incelemeye alındı. Mağdur süpermarket çalışanları tarafından teşhis edilen şüpheli I.M.'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

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Silahla soyguna girdi! Böyle kaçmak zorunda kaldı! 10 dakikada yakaladılar
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