Silahla soyguna girdi! Böyle kaçmak zorunda kaldı! 10 dakikada yakaladılar

İstanbul Kağıthane'de silahlı ve maskeli soyguncu I.M., geçtiğimiz ‪Cuma akşamı saat 19.40‬ sıralarında bir süpermarkete girdi. Nurtepe Mahallesi'ndeki iş yerini kapatmaya hazırlanan süpermarket çalışanları Y.Ş. ve B.Ö. karşılarında buldukları silahlı soyguncuya karşı direndi ve hemen "Panik Butonu" ile polislere haber verdi. Y.Ş. adlı kadın çalışanın çığlıklar atması üzerine paniğe kapılan ve hemen kaçmaya başlayan maskeli-silahlı soyguncu, kaçarken diğer süpermarket çalışanı B.O.'nun kafasına silah dayadı ve soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

"DAR ALAN" ÇALIŞMASIYLA SUÇÜSTÜ

Süpermarkette yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ilçenin giriş ve çıkışlarını kapattı. "Dar Alan" çalışması yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheliyi 10 dakikalık kısa bir süre içerisinde yakaladı. Şüphelinin soygun girişiminde elinde olan silah da ele geçirildi ve detaylı incelemeye alındı. Mağdur süpermarket çalışanları tarafından teşhis edilen şüpheli I.M.'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.