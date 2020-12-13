Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarını beslenmesi talimatı üzerine harekete geçti.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçları konusunda çalışmalar yürüten Siverek Belediyesi, ilçe genelinde sokakta yaşayan hayvanlara periyodik olarak mama ve yemek dağıtımında bulunuyor.

Pandemi öncesi olduğu gibi zorlu geçen koronavirüs salgını sürecinde de sokak hayvanlarını besleme konusundaki çalışmalarını titizlikle yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hafta içi kısıtlamanın uygulandığı gece saatlerinde de dolaşarak sokak hayvanlarına yem bırakmayı ihmal etmiyor.

Koronavirüs salgınının insan hayatının yanı sıra sokak hayvanlarını da etkilediğini dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Besleme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Bilgiseven, "Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yem bulmakta zorlanıyor. Hafta içi Başkanımız Ayşe Çakmak ile yaptığımız görüşmede sokak hayvanlarının unutulmaması konusundaki talimatı üzerine yaptığımız planlamada ekiplerimiz belirlenen bölgelere yem bıraktı. Bu kapsamda duyarlılık gösteren esnaflarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz ki onların da katkıları var. Temel amacımız can dostlarımızın zorlu günlerde aç kalmamalarına özen göstermektir." dedi.