'Sizi CİMER’e şikayet edeceğim' dedi, CİMER’den yanıt geldi

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'DEN yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkisinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi.

Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti.