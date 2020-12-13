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Sobayı yakmak isterken evi yaktı

’ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Özdemir’in yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu çıktı. Özdemir’in elleri yanarken, çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 22:24 ABONE OL
Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Safranbolu'ya bağlı Kuzyakaköseler köyünde yaşayan Mehmet Özdemir, akşam saatlerinde ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobanın parlaması sonucu eşyalar tutuşurken, Mehmet Özdemir'in elleri yandı. Özdemir dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Özdemir'i ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Mehmet Özdemir'in kardeşi Ahmet Özdemir, "Abim sobayı yakmak isterken bir anda alev almış. Sobayı yakarken yanıcı bir şey kullanmamış. Zaten evde yanıcı bir şey yok. Bize seslendi biz de koştuk. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.

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Sobayı yakmak isterken evi yaktı
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