Sokağa çıkma yasağı da durduramadı! İskambil oynarken yakalandılar

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirlerin kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

Pendik İlçesi'ne bağlı Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden gelen sesler üzerine adresi kontrol eden polisler, söz konusu adreste sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan ve sokağa çıkma yasağına rağmen toplanarak iskambil oynadıkları tespit edilen sekiz kişiyle karşılaştı. Sekiz kişiye "1593 Saylı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İsimsiz olduğu saptanan iş yeri ise Pendik İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.