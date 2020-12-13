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Son dakika: Bu görüntüler 'yi ayağa kaldırmıştı! Adliyeye sevk edildi

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 'ı feci şekilde darp eden şüpheli M.H.B. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:44 Son Güncelleme: 13.12.2020 18:01 ABONE OL
Son dakika: Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, adliyeye sevk edildi.

26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zanlı M.H.B. yeniden gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlı M.H.B., adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Adliyeye sevk edildi
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