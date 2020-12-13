Son dakika: Gardiyan dehşeti yaşadı! Kulağını ısırarak kopardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, 1'i kulağı koparak 2'si de darp edilerek toplam 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1271 Sokak meydana geldi. İddiaya göre, arsasında vakit geçiren infaz koruma memuru Nuri T. ile arsanın kenarında iki katlı evi bulunan 1 yıldır husumetli olduğu Nuri E. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.