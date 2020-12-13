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Son dakika: Gardiyan dehşeti yaşadı! Kulağını ısırarak kopardı

Son dakika haberi... ’nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i kulağı koparılarak 2'si de darp edilerek 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 18:13 Son Güncelleme: 13.12.2020 18:19 ABONE OL
Son dakika: Gardiyan dehşeti yaşadı! Kulağını ısırarak kopardı

Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, 1'i kulağı koparak 2'si de darp edilerek toplam 3 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1271 Sokak meydana geldi. İddiaya göre, arsasında vakit geçiren infaz koruma memuru Nuri T. ile arsanın kenarında iki katlı evi bulunan 1 yıldır husumetli olduğu Nuri E. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Erdoğdu'nun bacanağı Murat A. da dahil oldu. Komşular arasındaki tekmeli, yumruklu kavgada Nuri T., Nuri E.'nin kulağını ısırarak kopardı. Havaya tabancayla ateş açılan kavgada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri tarafından yatıştırılan olayda, kulağı kopan Nuri E. ile darp edilerek yaralanan Murat A. ve Nuri T., ambulanslarda Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri E. 'nin kopan kulağının yerine dikileceği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Gardiyan dehşeti yaşadı! Kulağını ısırarak kopardı
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