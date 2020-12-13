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Son dakika haberi: 8 milyon liralık lüks tekne sulara gömüldü! İşte o anlar...

'dan şoke eden görüntü... Yağışlarla bitlikte etkili olan şiddetli fırtına lüks bir tekneyi batırdı. Sabah saatlerinde başlayan fırtına yaklaşık 8 milyon lira değerindeki yelkenli katamaranı alabora etti. Sahildeki işletmelere kadar gelen dalgalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. İşte son dakika haberinden kareler...

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 15:51 Son Güncelleme: 13.12.2020 16:10 ABONE OL
Son dakika haberi: 8 milyon liralık lüks tekne sulara gömüldü! İşte o anlar...

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum'da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu.

8 MİLYON LİRALIK KATAMARAN SULARA GÖMÜLDÜ

Sabah saatlerinden etkili olmaya başlayan ve gittikçe hızını arttıran fırtına nedeniyle 8 milyon değerinde olan yelkenli katamaran Bitez açıklarında alabora oldu. Fırtınanın süratine dayanamayan katamaran Bitez açıklarında battı.

DALGALAR SAHİLLERİ AŞTI

Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Bağla mahallelerinde bulunan sahilleri aşan dalgalar işletmelerin ön cephelerine kadar geldi. Bazı işletmeler deniz suyuyla dolarken, balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi. 50 ila 80 kilometre arasında esen kuvvetli fırtına zaman zaman yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kuvvetli fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: 8 milyon liralık lüks tekne sulara gömüldü! İşte o anlar...
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