Son dakika haberi: 800 yıllık doğa olayı bu hafta görülecek

Uzay bilimlerinde 800 yıldır beklenen doğa olayının yaşanacağı tarihe ilişkin son dakika haberi geldi. Buna göre iki müthiş doğa olayı gerçekleşecek ve bir sonraki döngü 8 asır sonra gerçekleşecek. İşte kaçırmak istemeyenler için tarihi görsel şölenin gerçekleşerek dünyadan izlenebileceği tarihler.
NADİR GÖRÜLEN BİR GÖKYÜZÜ HARİTASI DOĞACAK
Bu hafta gerçekleşecek olan büyük doğa olayı, 800 yılda bir ortaya çıkan oldukça nadir bir gökyüzü haritası ortaya çıkaracak. İki kozmik olayın birlikte ortaya çıkacağı bu hafta, 14-21 Aralık tarihleri arasında herkesin gözlerini gökyüzüne çevirmesine neden olacak.
KAYAN YILDIZLAR BU ŞOVA EŞLİK EDECEK
Bu hafta içerisinde kayan yıldızlarla bezenecek olan gökyüzünün yanı sıra 21 Aralık gecesi ise Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumu oldukça ilginç bir gökyüzü haritası ortaya çıkaracak.
800 yılda bir ortaya çıkan bu görüntü, Jüpiter ve Satürn'ün tek bir yıldız gibi parlamasına sebep olacak kadar yakınlaşmasından doğuyor.
Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşum yaşasa da bu yıl gerçekleşen yakınlaşma, her yılkinden çok daha farklı. 800 yılda bir bu doğa olayının gerçekleşmesini sağlayan bu iki gezegen, daha önce 4 Mart 1226'da birbirine bu kadar yakınlaşmıştı.
Bir sonraki bu kadar yakın kavuşumun ise 2400 yılına kadar görülmeyeceği de bilinenler arasında.
Ayrıca Pazartesi gününden yılda bir gerçekleşen popüler Geminid Meteor Yağmuru da gökyüzünü aydınlatacak olaylar arasında yerini alıyor.
Ekvator bölgesinden çok daha rahat bir şekilde izlenebilecek bu iki gökyüzü olayı, hem astrologların hem de gökyüzü ile ilgilenenlerin oldukça ilgisini çekiyor.