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: 'da ! Böyle önlem aldılar

’da vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:03 Son Güncelleme: 13.12.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'da turuncu alarm! Böyle önlem aldılar

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı.

ÖNLEMLER ALINDI

Pazar günü il merkezi ve batı ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının zarar görmemesi için kendi imkanları dahilinde önlemler aldı.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE DOLU...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı.

Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü.

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Son dakika haberi: Antalya'da turuncu alarm! Böyle önlem aldılar
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