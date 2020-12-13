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HABERLERİ: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

haberi: 'den kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında kar yağışı için o iller için uyarı verildi. İşte kar yağışı beklenen o bölgeler.

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:42 Son Güncelleme: 13.12.2020 09:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri'de 8, Van'da 10, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 6 derece olması beklenmektedir" denildi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
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