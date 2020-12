SON DAKİKA / Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı! Araç 120 km hıza yaklaştığında...

"HER DEFASINDA HAYATİ TEHLİKE ATLATTIM"



7 yıllık memur maaşından birikim yaparak aracı aldığını aktaran Sertaç Kaya, "Bütün birikimimi bir hayal kurdum ve araç aldım. Arabayı aldığım günden beri arızalı çıktı. Her arıza verişinde hayati tehlike atlattım. Her servise gittiğimde firma arabanın bozuk olmadığını iddia etti. Bu konuda mağdur oldum. Defalarca annemi hastaneye götürdüğümde araba arıza verdi. Ya ambulans çağırmak zorunda kaldım ya da özel ticari araç tutmak zorunda kaldım. Beni korkutan aracımın 120 gibi hız sınırındayken aracımın kilitlenmesi, direksiyonun, hava yastığının, frenin devre dışı kalması. Bu konuda defalarca servis yetkilileriyle görüşmeme rağmen aracın hata kodu vermediğini söylediler. Ve her gidişimde 600-700 lira para alıp yağı, suyu değiştirip geri gönderdiler. Her servisten çıkışımda da 15 kilometre yol gelmeden arabam tekrar istop etti. Yolda kaldım, mağdur oldum" dedi.