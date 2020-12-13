SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? 13-14 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Cuma akşamı saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsıyor. Bu noktada sokağa çıkma yasağı saatleri, milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Vatandaşlar genelgede yer alan detayları merak ederken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 13-14 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 13 ARALIK PAZAR YARIN YASAK VAR MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizde artış gösteren vaka sayılarıyla beraber 81 ilde hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Öte yandan alınan son karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında; 20 yaş altı kişiler ise hafta içi 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…