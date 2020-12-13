SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? 13-14 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Cuma akşamı saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsıyor. Bu noktada sokağa çıkma yasağı saatleri, milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Vatandaşlar genelgede yer alan detayları merak ederken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 13-14 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Ülkemizde artış gösteren vaka sayılarıyla beraber 81 ilde hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Öte yandan alınan son karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında; 20 yaş altı kişiler ise hafta içi 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi her gece 21.00'da kısıtlama başlayacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar tüm günü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI VAR MI?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek. Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.
MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.