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Suç makinesi yakalandı

'da 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:41 ABONE OL
Suç makinesi yakalandı

Elazığ'da 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. 5 ayrı olayda kasten öldürme ve 1 basit yaralama suçlarından arandığı ve hakkında 70 yıl 1ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin Sivrice ilçe merkezindeki ailesinin yanına geleceğini öğrenen Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri operasyon planladı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Sivrice Bekçitepe köyünde M.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli mercilere sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suç makinesi yakalandı
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