Taksim sanat galerisinde korkutan yangın

İstanbul'da uygulanan kısıtlamanın sabahında saat 09.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde, elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle sanat galerisinden duman çıktığını gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Sanat galerisinde başlayan yangının erken farkedilmesi üzerine itfaiye ekipleri erken müdahalede bulunarak yangını büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesinden sonra duman tahliyesi yaparak büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu. Yangında, elektrik panosunun hasar gördüğü tespit edildi.