Tarihi eserleri satamadan yakalandı! Çantasından sikkeler çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan E.A.'nın Ümraniye'deki iş yerine operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan fakat yakalanan E.A.'nın elindeki çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirildi. Tarihi eserlerin ele geçirildiği ve şüphelinin yakalandığı o anlar Jandarma Ekipleri'nin kameralarına yansıdı.

Tarihi sikkeleri satamadan yakalandılar; nefes kesen operasyon kamerada | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri; Ümraniye'de bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satarak piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti.

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin Ümraniye'de iş yeri bulunan E.A.'da olduğu tespit edildi. Şüpheli E.A. ve iş yerini takibe alan Jandarma Ekipleri, aracıyla iş yerine gelen E.A.yı gözaltına aldı. Jandarma Ekipleri'ni fark edince kaçmaya çalışan fakat yakalanan E.A.'nın elindeki çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirildi.

Jandarma Ekipleri tarafından incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen sikkelerin tümünün Helenistik Döneme ait Pontus Bölgesi'nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları ve "Toplu Mezar Buluntusu" niteliği taşıdıkları tespit edildi. Tarihi eserlerin ele geçirildiği ve şüphelinin yakalandığı o anlar Jandarma Ekipleri'nin kameralarına yansıdı. Jandarma Ekipleri'nin olayla ilgili soruşturması devan ediyor.