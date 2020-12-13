Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

’da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:00 Son Güncelleme: 13.12.2020 17:35 ABONE OL
Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu kiracılar ile ev sahipleri arasında evi boşaltma tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı.

Eve girmeye çalışan polislerden 2'si iddiaya göre kiracı olan yabancı uyruklu şahısların saldırısına uğradı. Saldırıda 2 polis aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı polisler, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bölgeye destek için giden polisler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA