Toprak kaydı, 2 işci can verdi

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 2 metre derinlikteki kanalda çalışan işçiler 58 yaşındaki Ahmet Tokgöz ile 48 yaşındaki Mehmet Vurgun toprak altında kaldı. Arkadaşlarının toprak altında kaldığını gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarılan Tokgöz ve Vurgun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde bilgi alarak incelemelerde bulundu.