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Tutunamayanları yazdığı binaya bilgilendirme plaketi asıldı

’nın önemli yazarlarından vefatının 42. yıldönümünde bir dönem ’nda yaşadığı apartmana bilgilendirme plaketi asıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı , astığı bilgilendirme plaketinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “Unutmadık, unutturmadık. Rahmet olsun… Oğuz Atay” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:31 ABONE OL
Tutunamayanları yazdığı binaya bilgilendirme plaketi asıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarının evlerine ve edebiyatın önemli mekânlarına bilgilendirme plaketi projesini başlattı. Beyoğlu Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tanpınar Araştırmaları Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "Edebiyatın İzinde Beyoğlu" projesi kapsamında başlatılan projenin ilki de bugün gerçekleştirildi.

OĞUZ ATAY UNUTULMADI
Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Oğuz Atay, vefatının 42. yıldönümünde bir dönem Beyoğlu'nda yaşadığı apartmana bilgilendirme tabelası asılarak anıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, astığı bilgilendirme plaketinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Unutmadık, unutturmadık. Rahmet olsun... Oğuz Atay" diye duyurdu. Bilgilendirme plaketinde ise "Oğuz Atay, 1934-1977 Tutunamayanlar romanını bu binada yazdı" yazılı olduğu görüldü.

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Tutunamayanları yazdığı binaya bilgilendirme plaketi asıldı
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