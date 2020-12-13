Üsküdar’a mobil veteriner kliniği geliyor

Üsküdar Belediyesi sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet verecek Minik Dostlar Kliniği'ni dört yıl önce hizmete açmıştı. Bu klinikte sokak hayvanlarına karşı ücretsiz bir şekilde hizmet veriliyordu. Minik Dostlar Kliniği'nde iki ameliyathane ve tedavi üniteleri bulunuyordu. Üsküdar Belediyesi şimdi de yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu.

"MAHALLE MAHALLE GEZECEK, ŞİFA DAĞITACAK"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, her ay 3 bin 500 sokak hayvanına veteriner hizmeti verdiklerini, mobil veteriner kliniğinin de 2021 yılında hizmete gireceğini belirtti. Başkan Türkmen, resmi Twitter hesabından "Her ay 3500 minik dostumuz veterinerlerimizin elinde şifa buluyor. Yeter mi, yetmez! 2021'de böyle mobil bir veteriner kliniği planımız var. Mahalle mahalle gezecek, şifa dağıtacak. Çünkü biliyoruz ki; sevgi ve işbirliği ile çözemeyeceğimiz hiç bir sorun yok" dedi.