Vali, filyasyon ekiplerini denetledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'le birlikte Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde görev yaparak koronavirüs salgınıyla mücadelede kilit rol üsteleyen filyasyon ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Filyasyon ekiplerinin çalıştığı büroları tek tek gezerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, her birimde yürütülen çalışmalarla ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Hülya Doğan'dan bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezindeki incelemelerinin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'le birlikte Kahta ilçesine giderek, Kahta Toplum Sağlığı Merkezinde filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çuhadar, daha sonra Kâhta Devlet Hastanesine geçerek Covid-19 Polikliniği ile Acil Servis Polikliniğini gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yurt genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da salgın riskini azaltmak için sağlık çalışanlarının ve bu mücadelenin kahramanları olan filyasyon ekiplerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınması, temaslıların tespiti ve hastalara ilaç götürülmesi gibi görevleri yerine getiren il genelinde toplamda 296 filyasyon ekibimiz bulunmaktadır. Hafta sonu olmasına rağmen şu anda merkezde 31 ekibimiz sahada görev yapıyor. Bugün İl Sağlık Müdürümüzle birlikte Adıyaman merkez ve Kahta ilçelerimizdeki filyasyon ekiplerimizin çalışmalarını yerinde görme ve değerlendirme imkanı bulduk. Tüm imkânlarımız ile sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Salgınla mücadelede gece-gündüz demeden takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı için bu kadar fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerinin heba olmaması için değerli hemşerilerimizden de ricam, bu zor günlerin aşılması için mecburi kalınmadıkça evden dışarı çıkmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeleridir." dedi.

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