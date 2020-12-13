Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vali Yerlikaya'dan Çevik Kuvvet'e ziyaret

Vali Yerlikaya'dan 'e ziyaret

Pandemi döneminde İstanbul’da güvenliği sağlamak için salgınla mücadelede de ön saflarda 7-24 görev yapan Bayrampaşa Şube Müdürlüğü’nü ziyaret edip moral verdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:55 ABONE OL
Vali Yerlikaya'dan Çevik Kuvvet'e ziyaret

İstanbul'da pandemi dönemi içerisinde salgınla mücadelede de ön saflarda yer alan ve vatandaşların 7-24 huzur ve güvenliğini sağlayan Bayrampaşa Çevik Kuvve Şube Müdürlüğü kısıtlamanın uygulandığı Pazar günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından ziyaret edildi.

Ali Yerlikaya Çevik Kuvvet Müdürlüğünde törenle karşılandı. Ali Yerlikaya bu ziyaretini Sosyal Medya hesabından yayınlayarak, "İstanbul'da salgınla mücadelede de ön saflarda görevli kardeşlerimizi ziyaret ettik. 7/24 Huzur ve esenliğimizin teminatı olan güvenlik güçlerimiz aynı zamanda salgınla mücadelede de ön saflarda görev yapmaktadırlar. Halkımızın güvenliği ve sağlığı için görev yapan polis arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Yerlikaya'dan Çevik Kuvvet'e ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA