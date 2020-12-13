Vali Yerlikaya'dan Çevik Kuvvet'e ziyaret

İstanbul'da pandemi dönemi içerisinde salgınla mücadelede de ön saflarda yer alan ve vatandaşların 7-24 huzur ve güvenliğini sağlayan Bayrampaşa Çevik Kuvve Şube Müdürlüğü kısıtlamanın uygulandığı Pazar günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından ziyaret edildi.

Ali Yerlikaya Çevik Kuvvet Müdürlüğünde törenle karşılandı. Ali Yerlikaya bu ziyaretini Sosyal Medya hesabından yayınlayarak, "İstanbul'da salgınla mücadelede de ön saflarda görevli kardeşlerimizi ziyaret ettik. 7/24 Huzur ve esenliğimizin teminatı olan güvenlik güçlerimiz aynı zamanda salgınla mücadelede de ön saflarda görev yapmaktadırlar. Halkımızın güvenliği ve sağlığı için görev yapan polis arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.