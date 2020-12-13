Yardım tırları Suriye’de

Suriye başta olmak üzere Dünya genelindeki hak ihlallerini gündeme getirmek amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından dev bir kampanya başlatıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden 350 tır dolusu insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiği organizasyon ile başlatılan 'Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık' kampanyası kış mevsimi boyunca devam edecek.

Suriye'nin yanı sıra savaş, doğal afet ve hastalık nedeniyle mağdur olan coğrafyalarında yaralarının sarılacağı kampanya, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışçıların katkılarıyla sürdürülecek.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, bölgeye ulaşan yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ve Kilis'teki Öncüpınar sınır kapıları üzerinden Suriye'ye gönderileceğini ve ihtiyaç malzemelerinin bölge halkına dağıtılacağını söyledi.

Tahiroğlu Türkiye'de ve dünya genelindeki bağışçıların katkılarıyla 10 yıldır olduğu gibi Suriye'deki mazlumlara yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm Türkiye'den yola çıkarılan ve gıda, un, battaniye, yakacak, soba, hijyen paketi, kışlık kıyafet gibi malzemeleri taşıyan yardım tırları gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye geçmeye başladı.

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