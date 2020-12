Yeni doğan her çocuk için bir zeytin fidanı dikiliyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan Zeytin Ağacı Dikme Kampanyası kapsamında, ilçede yeni doğan her bir çocuk için bir zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuluyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız'ın himayesinde yürütülen kampanya ile Beyoğlu'nun dört bir yanında bulunan park ve bahçelere dikilen fidanlara çocukların ismi veriliyor.

BİN 361 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Kampanya kapsamında yeni doğan Yusuf Öztürk, Süleyman, Asaf, Elanur ve Defne bebekler için Kulaksız Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına açılan Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi'ne beş tane Zeytin Ağacı fidanı dikildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zeytin Ağacı fidanlarını çocuklarla birlikte dikerek suladı. Böylelikle kampanyanın ilk gününden bugüne kadar bin 361 fidan toprakla buluşturulmuş oldu.

ZEYTİN AĞACI UZUN ÖMRÜ, BARIŞI, KARDEŞLİĞİ İFADE EDER

Başkan Yıldız, 11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü'nde başlatılan Zeytin Ağacı dikme kampanyası ile yeni doğan her çocuk için bir fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek "Seferberlik halinde Beyoğlu'nda doğan her çocuk için zeytin fidanı dikiyoruz. İnanıyorum ki Beyoğlu'nun her tarafında herkes gayret gösterecek. Zeytin ağacı uzun ömrü, barışı, kardeşliği ifade eder. Beyoğlu böyle bir ilçe. Beyoğlu düşüncesiyle ve yaşam tarzıyla da zengin bir ilçe" dedi.

