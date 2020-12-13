‘Yol Bitti Komutanım’ın hikâyesi

Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nin Demirköy ve Pınarhisar ilçeleri arasındaki karayolunun "Yol Bitti Komutanım" mevkisindeki istinat duvarının çökmesi, yolun isminin nereden geldiği konusunda da merak uyandırdı. SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre mevkinin "Yol Bitti Komutanım" ismiyle anılması yıllar önce yaşandığı ileri sürülen bir olaya dayanıyor. Anlatılanlara göre; çok uzun yıllar önce Kırklareli'ndeki askeri garnizondan bir komutan, Bulgaristan sınırında bulunan Demirköy ilçesindeki sınır birliklerini denetlemek üzere yola çıkar. Komutan aracını kullanan asker yolun acemisidir. Bugün "Yol Bitti Komutanım" mevkisi olarak anılan yere geldiğinde, sürücü asker yolun 180 derecelik bir keskin virajdan oluştuğunu fark edemez. Devam etmesi durumunda orman içine gitmek durumunda kalacaktır. Bu yüzden aracı durdurur. Komutan ne olduğunu sorar. Asker "Yol bitti komutanım" diye cevap verir. Komutan bölgeye daha önce de denetleme göreviyle gelmiştir. "Oğlum yol biter mi?" diye sorar. Asker bir kez daha "Yol bitti komutanım" cevabını verir. Komutan ve asker araçtan indikten sonra yolun 180 derece bir virajla devam ettiğini görür. O mevkinin adı, o tarihten bu yana özellikle de ilçe halkı arasında "Yol Bitti Komutanım" olarak anılır.Bölgenin yerel tarihçisi Sırrı Tayan da "Mevkinin adı, yaşanmış bir olaydan geliyor. Ancak anlatılan hikâyeler çeşitli. Doğrusu; ilçeye denetlemeye gelen komutanın makam şoförünün keskin virajı fark etmeyip yolun bittiğini zannetmesidir. İsim oradan geliyor."