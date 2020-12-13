Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yol kesip silahlı gasp yapan 4 kişi tutuklandı

Yol kesip silahlı gasp yapan 4 kişi tutuklandı

İzmit İlçesinde, bir vatandaşın aracının önünü keserek, silah zoru ile aracının gasp edilmesi, hesabından kendilerine para gönderilmesi ve değerli eşyalarının alınması olayı ile ilgili   adliyeye sevk edilen  5 kişiden 4’ü tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:04 ABONE OL
Yol kesip silahlı gasp yapan 4 kişi tutuklandı

İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde, 10 Aralık 2020 günü meydana gelen olayda, H.A aracı ile seyir halindeyken, önünün keserek aracını durdurduğu iddia edilen 5 kişi, kendisine silah çekti.

Üzerinde bulunan değerli eşyaları alıp, hesabından kendi hesaplarına zorla para aktardı. Ardından da aracını da gasp ederek olay yerinden ayrıldılar. H.A'nın durumu polise bildirmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu MOBESE, güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında olayın zanlıları olarak tespit edilen U.Y., E. T., N. E., M. K. ve M. Y. İzmit İlçesinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden U.Y., E. T., N. E., M. Y tutuklandı. M. K ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yol kesip silahlı gasp yapan 4 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA