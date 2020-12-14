‘1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanı, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını bildirdi. Koca, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2 milyon 300 bin doz grip aşısı alındığını hatırlatan Koca "Şu ana kadar Türkiye'de influenza görülebilmiş değil. Bu konuda da vatandaşımızı tedirgin etmeli" diye konuştu. İşte Bakan Koca'nın diğer mesajları:
Son üç yılda, 17 bin 509 yataklı 13 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 11 şehir hastanemiz daha yolda. Şehir hastanelerinde hasta sayısı garantisi iddiaları gerçek dışı.
Yoğun bakım yatak sayısı 12 bin 9 iken dokuz ayda 20 bin 248'e çıktı. Bu alanda dünyada ilk sıradaki ülkelerden biriyiz.