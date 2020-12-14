‘1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanı, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını bildirdi. Koca, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2 milyon 300 bin doz grip aşısı alındığını hatırlatan Koca "Şu ana kadar Türkiye'de influenza görülebilmiş değil. Bu konuda da vatandaşımızı tedirgin etmeli" diye konuştu. İşte Bakan Koca'nın diğer mesajları:Son üç yılda, 17 bin 509 yataklı 13 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 11 şehir hastanemiz daha yolda. Şehir hastanelerinde hasta sayısı garantisi iddiaları gerçek dışı.Yoğun bakım yatak sayısı 12 bin 9 iken dokuz ayda 20 bin 248'e çıktı. Bu alanda dünyada ilk sıradaki ülkelerden biriyiz.