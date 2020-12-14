10 yaşındaki kız, Barselona Barca Akademi'ye kabul edildi

Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim gören 10 yaşındaki Derin Çimen Döngel, 23 farklı ülkede binlerce sporcuya eğitim veren dünya markası Barcelona Futbol Kulübü'nün Türkiye'de faaliyet gösteren Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu'na burslu olarak girmeye hak kazandı.

Futbolda altyapı denilince ilk akla gelen kulüp FC Barcelona'nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko'da eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Derin Çimen Döger, küçük yaşta elde ettiği başarısıyla göz doldurdu.

FUTBOL BENİ MUTLU EDİYOR

İki yıl önce Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarına kayıt olan Derin Çimen Döger yaşadığı mutluluğu, "Daha önce okulda oynuyordum. Sonra babama futbol oynadığımı söyledim. O da beni yaz spor okullarına yazdırdı. Forvet oynamaya başladım. Aldığım eğitim sayesinde Barca Academi'yi kazandım. Futbol oynamak beni çok mutlu ediyor. İleride ünlü bir futbolcu Türkiye'nin gururu olmak istiyorum. Yaz spor okullarında gördüğüm eğitimin bana çok katkısı oldu" sözleriyle dile getirdi.

ÇOK İYİ KADIN FUTBOLCULAR YETİŞİYOR

Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı Antrenörü Didem İskender Sinir ise öğrencisinin başarısını şu sözlerle anlatıyor; " Çimen ile yaz spor okulları kayıtlarında tanıştık. Eğitimlere devam ettik. Yaşı küçük olduğu için ben onu yaz spor okullarının altyapısına çağırdım. Orada kendinden büyüklerle antrenmanlara çıkardık. Yetenekli olduğunu gördüğümüz için Barcelona'nın spor okulları projesi olduğunu biliyordum. Onlarla görüştük. Çimen'i izlediler, beğendiler ve okula kabul ettiler. Futbol erkek oyunu gibi gözükse de böyle değil. Çok iyi kadın futbolcular yetişiyor. Sayısı yüzü aşkın kulübümüz var. Bu nedenle çocuklarınız lütfen kısıtlamayın."

6 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK

Barcelona Futbol Kulübü'nün resmi futbol okulu olan Barça Academy İstanbul Beko, 4 - 14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklara futbol bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunuyor. Türkiye'de 7. yılına giren akademi, şu ana kadar 6 bini aşkın öğrenciye eğitim verdi.